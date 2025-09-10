Un edifici i un record
La ciutat de Tarragona acumula uns quants edificis que semblen afectats per una maledicció urbanística severa. No cal rumiar gaire per visualitzar de seguida immobles com l’antic sanatori Casablanca, el Banc d’Espanya, el preventori de la Savinosa, l’antiga Facultat de Lletres i, perquè no, l’antiga Tabacalera, on hi cabrà tot, però on encara no hi ha res. En aquesta llista cal afegir-hi el bonic edifici de la Quinta de Sant Rafael, ara descansant i envellint al Parc de la Ciutat sense pena ni glòria. L’edifici, construït el 1912 era propietat dels germans Puig i Valls, que també eren propietaris de la finca del Pont del Diable, on van projectar un gran jardí romàntic.
La Quinta de Sant Rafael va passar a mans municipals el 2002 i des d’aleshores hi ha hagut propostes de tota mena per donar ús a l’edifici. Centre d’interpretació, sales d’exposicions... fins i tot es va arribar a parlar de fer-ne la concessió per un restaurant. Res no va fructificar, perquè el cost sempre pesava més que la utilitat. Ara, Junts ha aconseguit un acord amb el PSC per tancar un projecte de rehabilitació. Desgraciadament, el que li toca a l’edifici ja no és ni tan sols buscar-li una utilitat; és aconseguir que no es converteixi en el record d’una gestió patrimonial qüestionable.