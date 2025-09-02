Tard, però hi haurà consorci
Si res imprevist no ho impedeix, aquest dimecres hi haurà un desembarcament de representants polítics de l’Estat i la Generalitat que formalment anunciaran la creació del Consorci de Gestió del Patrimoni Romà de Tarragona. L’anunci arriba tard, però arriba. Fa vint-i-cinc anys que el conjunt monumental de Tàrraco va ser declarat Patrimoni de la Humanitat. Va ser una declaració que premiava la ciutat i que, evidentment, va ser utilitzada per moltes formacions com una mena de falca publicitària promocional. Però també comportava una responsabilitat afegida cap a la preservació i el manteniment (i ampliació, també encara ara) d’aquest patrimoni.
L’Ajuntament de Tarragona sempre ha disposat de recursos limitats per poder assumir aquesta tasca i a banda de la gestió municipal, hi ha molts altres actors implicats. Ara estaran tots presents en aquest consorci i no tan sols haurà de servir per agilitzar notablement qualsevol actuació en què hi hagi més d’una administració implicada, sinó que també haurà de poder recollir una quantitat de recursos econòmics amb els quals poder afrontar amb majors garanties el que cal fer sobre els monuments del llegat romà.