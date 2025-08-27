Inversions per als barris
Ahir, la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, va donar a conèixer que la primera convocatòria del Pla de Barris s’obrirà aquest mes de setembre. S’hi destinaran 200 milions d’euros, que es repartiran entre els ajuntaments que presentin els projectes més adequats a ulls de l’equip tècnic de l’administració. Tarragona, Reus, Valls, Constantí o Mont-roig del Camp són alguns dels municipis tarragonins que ja han expressat la voluntat d’acollir-se a aquesta convocatòria. Es tracta, sens dubte, d’una gran oportunitat per a revitalitzar, dignificar i millorar zones de pobles i ciutats on fa anys que no s’hi actua. A més, aquests ajuts premiaran els projectes on l’urbanisme vagi de la mà de l’acció comunitària i l’ecologisme. Dit d’altra manera: no primarà el carrer més bonic, sinó aquell on s’hi preveuen actuacions socials que puguin millorar la vida de la gent i també obres vinculades a combatre l’emergència climàtica. Cada any durant els pròxims quatre anys, la Generalitat seleccionarà una vintena de barris de vint municipis. La cursa per al pla de barris ja ha començat i els municipis tarragonins estan preparats a la casella de sortida.