Opinió
Maleïda sequera
Els pagesos del Camp de Tarragona han començat a arrencar els avellaners que no han pogut sobreviure als tres anys de sequera. A més, la raça autòctona cada cop té més dificultats per a donar fruits, el que obliga a recórrer a les classes italianes per a mantenir la competitivitat.
Segurament les pluges dels darrers mesos han fet oblidar a la majoria de la població que en els darrers tres anys no ha plogut com calia, i més després que el Govern hagi eliminat les alertes per sequera en gairebé la totalitat del territori.
Però la gent que treballa la terra i viu del camp encara pateix les conseqüències d’una anomalia severa, com van ser tres anys amb precipitacions molt per sota de la mitjana. El resultat, ara per ara, han estat unes 1.800 hectàrees d’avellaners morts.
Els dirigents hauran de començar a plantejar ajuts reals i efectius per combatre els efectes d’una sequera que, si bé ha marxat per a la majoria dels mortals, encara perdura en les economies dels pagesos.
Es tracta d’un producte icònic de la nostra demarcació que amb el pas dels anys pateix les conseqüències del canvi climàtic i la importació des d’altres països, amb preus més barats. Cal protegir els pagesos de la maleïda sequera.