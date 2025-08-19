Opinió
Recordar
Ahir al matí Cambrils va acollir l’acte de commemoració dels atemptats del 17 d’agost de 2017. Després del tràgic atropellament múltiple a Barcelona, que va deixar 14 víctimes mortals, i d’apunyalar mortalment una altra persona durant la fugida, els terroristes van acabar amb la vida d’una setzena persona a Cambrils.
Era una saragossana que estiuejava a la vila des de feia anys amb la seva família. De la nit de l’horror ja en fa vuit anys, però ningú no ho oblida. Cambrilencs i cambrilenques van patir en primera persona la por i el terror. Encara ara l’amenaça és ben vigent i la lluita contra el terrorisme no s’atura.
Per això Cambrils va tornar a demostrar ahir que un acte senzill, com és una ofrena floral, pot tenir un significat molt més profund i majúscul. És imprescindible retre homenatge a les víctimes dels atemptats perquè s’alimenti la construcció d’una societat millor, que vol viure en pau i que no tolera la violència en cap de les seves formes.
Ciutadania i autoritats cambrilenques van tornar a ser exemple de la defensa de la democràcia i dels valors humans. El desig de tothom és que aquests fets no es tornin a repetir mai més, ni a Cambrils ni enlloc.