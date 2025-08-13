Opinió
Rectificar és de savis
Ahir al matí el Club Gimnàstic de Tarragona va anunciar l’arribada d’un nou lateral esquerre, José Manuel Calderón, provinent del Córdoba CF. Fins aquí, res estrany. Però segons després que es fes oficial el fitxatge a través de les xarxes socials i la pàgina oficial del club, l’enuig dels aficionats grana van començar a fer-se notar.
Aquest jugador va protagonitzar l’any passat, i després de véncer al Barça B en els play-offs d’ascens a Segona Divisió, un vídeo on insultava el poble català. Hores després d’anunciar la incorporació, el Nàstic va emetre un comunicat per demanar disculpes a afició i accionistes i recular en el fitxatge, que finalment no es formalitzarà.
Els atacs a la llengua catalana i la ciutadania de Catalunya han estat constants i recurrents al llarg de la història, i fitxar un jugador que havia participat d’aquests fets comportava generar una bretxa social al Nàstic.
A Tarragona l’afició pel futbol és compartida per gent de totes les ideologies i colors polítics, però de ben segur que la majoria està d’acord amb una identitat catalana, que passa pel respecte per la llengua, la cultura i les tradicions. Rectificar és de savis, i el Nàstic ahir en va ser un bon exemple.