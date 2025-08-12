Opinió
Serenitat front l’amenaça
Aquest dilluns a la matinada dos incendis van cremar més d’una desena de parcel·les del càmping Estival Vendrell Platja. Afortunadament, no es van haver de lamentar danys personals. Això sí, diverses autocaravanes van quedar completament calcinades i es va lamentar la mort d’un gos, que no van poder rescatar d’un dels vehicles cremats. Més de 1.700 persones van ser desallotjades de matinada.
Segons el mateix càmping, la ràpida intervenció dels Bombers i les indicacions del personal van facilitar la sortida de totes les persones i és un dels motius pels quals no s’han hagut de lamentar danys més greus. Hores després de l’incident, però, alguns campistes denunciaven que això no havia estat així i que el desallotjament havia estat un «despropòsit». Sigui com sigui, el cert és que totes les persones que en aquell moment es trobaven al càmping, amb un 95% d’ocupació, van actuar amb la major serenitat possible front l’amenaça de les flames.
De fet, el mateix càmping va posar en valor aquest fet. Segons els Mossos, una causa possible dels incendis seria la sobretensió de la xarxa del càmping. Caldrà investigar per trobar-ne les causes i fer el manteniment adequat. Els càmpings són un pilar del turisme a la Costa Daurada i mantenir la seva reputació és imprescindible.