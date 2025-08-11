Recuperació social
El comerç és un termòmetre social a les ciutats. En els últims anys hem assistit a una regulació duríssima del sector, que ha empalmat crisis econòmiques generals i una crisi específica molt directa. Perquè el comerç ha estat el principal damnificat d’una globalització salvatge i de la reducció de costos en la logística.
Les vendes per internet han crescut exponencialment i gairebé de manera proporcional al descens de locals comercials, físics, oberts. Per això resulta esperonador veure iniciatives com la de la Desire Tendero, una jove montblanquina que, amb la formació adequada i les ajudes oportunes s’ha atrevit a recuperar un negoci històric a la ciutat de Valls.
Es tracta de l’antiga pastisseria Santacana (ara Ca la Sire), ubicada en la principal artèria comercial de la ciutat. Pels vallencs es tracta no tan sols recuperar la possibilitat de comprar productes de pastisseria fets amb la cura de la proximitat, sinó que també permet omplir un buit que s’havia obert per l’activitat social i econòmica vallenca.
La capital de l’Alt Camp ja sap el que és tenir un barri antic degradat perquè la població hi va renunciar. Per recuperar-lo, ja s’intenten mesures urbanístiques i, de retruc, hauria d’haver-n’hi més com la de Ca la Sire.