El cost i la despesa turística
El balanç presentat pels empresaris d’hostaleria de Tarragona, en el qual es té en compte el que ja ha passat d’estiu i la demanda prevista, no és especialment encoratjador tot i que en cap cas es parla d’una disminució de la presència de turistes. El sector parla de fluctuació, destacant que sobretot els caps de setmana es manté el volum de visitants, tot i que la resta de la setmana tendeix a reduir-se. Es tracta d’una tendència general que, en canvi, sembla que no es compleix a la ciutat de Tarragona, amb una bona previsió pel que queda d’estiu. I si els turistes encara hi són, per què el balanç no és optimista per part del sector? Doncs perquè el que sí que és una tendència clara és la reducció de la despesa per part dels turistes. No es deixa de viatjar, però es gasta menys. Això pot acabar repercutint en els ingressos globals de la temporada en un sector on ja treballen amb marges estrets i amb uns salaris vinculats a la temporalitat i que pot resultar demolidor. També per aquelles localitats on el turisme esdevé gairebé un monocultiu econòmic que, a sobre, com expliquem a l’edició d’avui, representa un important increment de costos en serveis com el de recollida de residus.