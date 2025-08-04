Elit i esport local
L'Ajuntament de Tarragona no ha tardat a recollir les dades relatives a l’activitat que aquest cap de setmana culmina a l’Anella Mediterrània amb la disputa de dos esdeveniments esportius de primer nivell.
Les xifres fan goig: 940 esportives i més de 34.000 aficionats hauran passat per l’Anella Mediterrània des del passat diumenge 27 de juliol, quan va començar el Tarragona Premier Pàdel i fins ahir diumenge amb la final i les últimes proves del Campionat d’Espanya absolut d’atletisme.
En les ocasions en què s’arriba a la màxima confluència de públic és quan solen fer-se més evidents les mancances ‘logístiques’, com la manca d’ombres a l’estadi Natalia Rodríguez o la manca d’aparcamen senyalitzats, malgrat els descampats que encara poden trobar-se al voltant.
Això, però, no pot pesar tant que faci a menystenir el valor d’haver acollit i gestionat de manera adequada aquests dos grans esdeveniments. Després, passat l’encant de l’esport d’elit, cal tornar a mirar cap als clubs i entitats locals perquè, reforçant-los a ells és l’única manera d’aconseguir, en el futur, el màxim nombre de participants locals també entre els capdavanters de cada disciplina.