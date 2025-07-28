Feina logística
L’Ajuntament de Reus ha planificat el desenvolupament d’un nou polígon en el qual està previst que s’ubiqui una gran nau logística que ocuparà més de 90.000 metres quadrats. Es tracta d’una zona privilegiada perquè està en un nus de comunicacions significatiu, entre l’A-7, l’N-340 que uneix Tarragona amb Vila-seca i la carretera de Bellissens. Serà, a més, el segon gran projecte que acollirà el terme reusenc. Ara mateix ja està en construcció el projecte de P3 Logístic Parks a la zona de Mas Sunyer, també en els límits amb el terme vila-secà. La logística és un sector en evident desenvolupament. Hi ha grans superfícies previstes al Baix Penedès i a Montblanc, on, de fet, cal sumar-hi el projecte d’una gran plataforma, abastant terrenys també de l’Espluga de Francolí, amb connexions ferroviàries projectat per l’empresa lleidatana Ponentia. El tarragoní és un territori ‘castigat’ per nombroses infraestructures de comunicacions importants, viàries i ferroviàries i almenys des del punt de vista econòmic aquestes infraestructures han de servir per donar servei a les empreses que acaben donant feina i estabilitat als municipis on s’implanten.