Tràmits de vida

La inauguració de les noves instal·lacions del Registre Civil de Tarragona marca un punt d’inflexió en l’atenció ciutadana dels tràmits més essencials de la vida. El projecte destaca per la seva visió integral: no només ha renovat l’espai físic, sinó que ha incorporat tecnologies avançades que situen Tarragona a l’avantguarda de la innovació administrativa. L’assistenta virtual LaIA, amb intel·ligència artificial bilingüe, representa un salt qualitatiu que permet resoldre dubtes de forma immediata, optimitzant el temps tant dels ciutadans com dels funcionaris. Però potser l’element més revolucionari és la cabina de videoconferència, actualment operativa amb el Jutjat de Pau de Salou. Aquest servei pilot obre la porta a una descentralització real dels tràmits civils, eliminant barreres geogràfiques i facilitant l’accés a serveis essencials des de qualsevol municipi de la demarcació. Els tràmits del Registre Civil —naixements, matrimonis, defuncions, nacionalitats— són moments crucials en la vida de les persones. Per això, aquesta aposta per la proximitat, la tecnologia i l’eficiència no és només una millora administrativa, sinó un servei públic de qualitat que dignifica aquests moments vitals i els fa més accessibles per a tothom.