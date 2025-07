Moure's satisfets

Creat: Actualitzat:

En termes de mobilitat es pot assegurar, sense por d’equivocar-nos, que els tarragonins se senten especialment maltractats. Tot i que en alguns aspectes podria semblar que anàvem a millor, com, per exemple, amb l’obertura del túnel del Coll de Lilla de l’A-27, la realitat és demolidor.

La mateixa A-27 ara travessa fàcilment la muntanya, però per arribar a un coll d’ampolla que els montblanquins i els que circulen par allí patiran fins que no es faci la connexió directa amb l’AP-2. Pel que fa a l’AP-7, des de les Terres de l’Ebre fins a deixar el Baix Penedès, el col·lapse habitual per qualsevol accident o les dificultats pel pas intens de camions la converteixen en una trampa, sobretot pels que pugui tenir una mica de pressa.

Tampoc els cal tenir pressa –no poden– els usuaris de Rodalies, que una vegada superat el tràngol de les obres al túnel de Roda poden comprovar com la millora del servei no es veu per enlloc. Tot això és el que se suposa que haurà de solucionar –o proposarà solucionar– el Pla Director de Mobilitat que aquest mateix any es començarà a preparar. I el primer que es farà és una enquesta per saber com es mouen els tarragonins. Afortunadament per la redacció del Pla, no es tractarà d’una enquesta de satisfacció...