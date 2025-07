Tecnologia social

Creat: Actualitzat:

La culminació del projecte Soulfood pot marcar un punt d’inflexió en la gestió dels excedents alimentaris a les nostres comarques. Aquest projecte europeu, liderat per la Diputació de Tarragona, ha demostrat que la tecnologia pot ser una eina poderosa per connectar productors locals amb entitats socials, transformant el que abans era malbaratament en recursos per als més vulnerables.

Els resultats són eloqüents: més d’11.000 quilograms d’excedents salvats gràcies a una plataforma digital innovadora. Aquesta xifra no només representa menjar que no s’ha perdut, sinó també un model reproduïble que pot estendre’s arreu d’Europa. La participació d’agricultors del Camp de Tarragona i de Lituània ha validat la versatilitat del sistema i la seva escalabilitat.

El compromís mostrat per la presidenta de la Diputació, Noemí Llauradó de donar continuïtat al projecte és fonamental. En temps d’incertesa econòmica i crisi climàtica, iniciatives com el Soulfood demostren que és possible conciliar sostenibilitat ambiental amb responsabilitat social. La cerca de nous recursos europeus per millorar l’eina evidencia una visió de futur que va més enllà dels resultats immediats.