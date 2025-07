Comportaments que no ajuden

Creat: Actualitzat:

Tarragona no és una ciutat neta i aquesta circumstància (també en podríem dir evidència) té com a justificació principal la manca de resolució definitiva del contracte del servei de la neteja, que encara està empantanegat en els tribunals.

Això fa que hi hagi una situació de provisionalitat i de manca de manteniment d’un servei que si alguna cosa té, és visibilitat pública. El tema ha arribat al Síndic de Greuges després de les queixes presentades per la Plataforma per una Tarragona Neta, que ja ha aconseguit reunir dues mil signatures per reclamar solucions a l’Ajuntament.

Hi ha, però, un element que des del mateix consistori es posa de manifest i que és el de l’incivisme. De fet, en aquesta mateixa edició expliquem la campanya de conscienciació municipal cap als propietaris de gossos i que des del gener s’han imposat més d’una setantena de sancions per l’incompliment de l’ordenança vinculada a la tinença d’animals.

I si és una evidència que la ciutat està bruta, també ho és que el comportament ciutadà –no cal generalitzar, però d’exemples no en falten– en la recollida d’excrements de mascotes o omplint d’andròmines les illes de contenidors, per exemple, no ajuda.