Apuntar al futur

Creat: Actualitzat:

La recent designació de Reus com a una de les Ciutats de la Ciència i la Innovació, tenia una base de diversos projectes que des de l’Ajuntament es presenten dins aquest paraigua i que mostraven una localitat que apuntava cap al futur. Però no tan sols es tractava de propostes, sinó que ja hi ha una realitat que posen de manifest la capacitat que la capital del Baix Camp concentra en l’àmbit de la innovació tecnològica. Un dels exemples d’excel·lència és l’Eurecat, que també disposa de seus a Tarragona i Vila-seca. Expliquem en aquesta edició el desenvolupament del digestor automatitzat per a l’anàlisi nutricional, que exemplifica perfectament aquesta capacitat innovadora. Aquesta tecnologia, que simula l’aparell digestiu humà seguint criteris de l’OMS, representa un salt qualitatiu en l’avaluació de fonts proteiques alternatives. També expliquem l’estudi del mateix Eurecat per determinar l’efecte dels productes químics dels envasos de plàstic alimentari en embarassades. En definitiva, no es tracta tan sols de la capacitat de desenvolupar eines tecnològiques avançades. Es tracta, també, d’impactar directament en la salut i el benestar social del conjunt de la població.