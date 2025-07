Interrogants sense resposta

Creat: Actualitzat:

De la manera més inesperada, el que havia de ser una festa en l’àmbit comercial és, a hores d’ara, un mar d’interrogants que ningú ha estat capaç de contestar (almenys no tots els plantejats). Per aquest 10 de juliol està previst que Tarragona estreni un nou complex comercial, Family Parc, que ha de donar servei, sobretot, als barris de Ponent i donar feina al voltant de dues-centes persones.

Ara mateix, però, després de l’escrit presentat per BIC Iberia, cal estar atents a si la Fiscalia té alguna cosa a dir-hi, atenent els arguments de l’empresa que afirma que no es pot obrir el centre comercial perquè és dins la seva zona de seguretat per risc a caua de les substàncies amb les quals treballa.

Però també cal esperar al preceptiu informe del cos de Bombers, que ha d’avaluar, precisament, factors de risc. El seu informe és determinant a l’hora de poder concedir la llicència d’activitat que li cal a Family Parc per obrir.

D’altra banda, la Generalitat encara no ha respirat quan, segons es desprèn del que afirmen les parts implicades, és qui havia de fer-ho en primer terme quan es va presentar el projecte del centre comercial. Sorprèn que amb inversions d’aquestes magnituds l’actuació de l’administració catalana, en aquest cas, sigui tan poc curosa.