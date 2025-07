Investigar per millorar

Creat: Actualitzat:

La posada en marxa del Grup de Recerca en Infermeria R-CUiDEM per part de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus i l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili representa un avenç determinant per a la infermeria en el nostre país. Es tracta d’una iniciativa pionera que, com destaquen els promotors, arriba per omplir un buit secular en el suport institucional a la recerca en aquest camp sanitari.

La tardana incorporació de la infermeria als estudis universitaris, que només va començar als anys vuitanta, ha deixat una professió amb una llarga tradició assistencial però amb un desenvolupament científic encara incipient. La recerca i investigació en Infermeria és una eina fonamental que ens aporta evidència científica i també respon a les demandes de cures del nostre sistema de salut, tal com reconeixen els col·legis professionals.

L’enfocament integral del grup R-CUiDEM —que aborda la cronicitat, la fragilitat i la complexitat dels pacients— reflecteix una visió moderna de la cura centrada en la persona. La seva voluntat d’obrir-se a tots els professionals del Camp de Tarragona i de formar nous investigadors demostra un compromís amb l’excel·lència assistencial basada en l’evidència.