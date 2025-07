Més turistes, més exportacions

Creat: Actualitzat:

L’economia tarragonina va créixer l’any 2024 un 3,9%, una xifra especialment destacada si es té en compte que aquest increment representa sumar vuit punts al creixement registrat un any abans. Les dades corresponen a la Memòria Econòmica Anual que ahir es va presentar a la Cambra de Comerç i Indústria de Reus. D’aquesta manera, es va presentar un balanç força positiu de l’evolució econòmica a les comarques de Tarragona, tot i que es va destacar l’estancament patit per la construcció, un sector que precisament donava dades del 2025 recentment i no convidaven a l’optimisme. El sector que encara manté pas ferm en la seva recuperació després del càstig que va patir per la pandèmia és el dels serveis, amb creixements de l’ocupació del 2,4%. Un dels elements que ho ha afavorit és el creixement ‘intens’ del turisme estranger. Gairebé com un factor de ‘compensació’ si aquí arriben més turistes, des de Tarragona s’exporta més que mai, assolint xifres de rècord en béns d’equipament i tèxtil. Les exportacions químiques gairebé no han experimentat variació en un any. El conjunt de les dades estableix uns paràmetres positius que, aquest 2025 difícilment es podran repetir si es mantenen les guerres aranzelàries engegades des dels EUA.