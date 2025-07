Beneficis verds

Creat: Actualitzat:

Ja fa uns quants anys que l’energia eòlica va començar a expandir-se de manera destacada les serralades internes de les muntanyes tarragonines. Malgrat la forta oposició que van tenir en un principi, els parcs eòlics s’han anat assentant i n’hi ha una dotzena de repartits a diferents comarques.

I en aquella l’època d’expansió i rebuig, va sorgir també la proposta per instal·lar aerogeneradors davant la costa de Tarragona, La proposta no va quallar i també va ser molt discutida pels seus condicionants estètics. Ara, amb la perspectiva d’un canvi climàtic que accelera i la necessitat de fer créixer l’aposta per les renovables, aquest tipus de projectes són una eina de futur.

Hi ha un projecte pel Golf de Roses, però novament s’ha despertat un important moviment de rebuig. De fet, tant és així que fins i tot el Govern espanyol supedita futurs projectes de parcs eòlics marins a la no existència d’oposició ciutadana.

A Tarragona no s’ha recuperat el projecte de parc eòlic, però sí que s’ha vist una oportunitat de negoci. Al Nord d’Europa ja n’hi ha una trentena d’operatius i els parcs eòlics han de ser eines d’energia verda també a la Mediterrània. Serà una altra manera de treure profit de les noves i necessàries tendències energètiques.