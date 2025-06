Bàsquet al palau

Creat: Actualitzat:

El bàsquet tarragoní i, de manera més precisa, el bàsquet femení, ha conegut aquest dimecres una bona notícia. El TGN Bàsquet, l’entitat que des de fa anys ha fet una aposta important pel bàsquet femení, tindrà un equip competint a la LF-2, és a dir, la categoria de bronze estatal.

El club sempre ha tingut un vessant formatiu especialment destacat. No podia ser d’una altra manera tenint en compte el seu origen escolar i ara, amb el suport indispensable de l’Ajuntament, ha decidit ampliar el seu àmbit fent un pas molt important pel que fa al nivell d’exigència i compromís que aquesta categoria reclama.

Sovint s’ha qüestionat si l’entramat de clubs de bàsquet que hi ha a la ciutat resultava un hàndicap o pel contrari, era un estímul per la competitivitat. En aquest sentit, el nou projecte s’ha presentat amb una voluntat d’obrir-se a altres clubs per aconseguir no tan sols fer aquest primer pas, sinó mantenir-lo amb el temps i, fins i tot, perquè no, millorar-lo.

Fins i tot l’ús del Palau d’Esports com espai permanent de competició representarà un repte per a l’equip, que ha de poder comptar amb el suport dels aficionats. I això, és evident, és més fàcil amb bons resultats.