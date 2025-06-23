Amarga passió
Novament, el Nàstic, l’equip i la seva afició, han viscut una nit amarga. Els grana han quedat a les portes del miracle d’aconseguir l’ascens a la Segona divisió del futbol professional estatal.
Malgrat guanyar la Real Sociedad B en el seu desplaçament a Donostia i mantenir viva l’esperança de la remuntada fins a la pròrroga, no ha estat possible donar una alegria als centenars de seguidors que han acompanyat l’equip ni als milers que s’han reunit, animant incansablement, davant la pantalla gegant habilitada al parc del Francolí.
Tot i un nou arbitratge de poca qualitat, és innegable que en aquesta ocasió han estat els mals resultats a casa els que han acabat condemnant l’equip. Aquesta és la tercera derrota en un play-off d’ascens en quatre anys i això deixa cicatrius profundes en l’ànim nastiquer, però també posa de manifest la voluntat grana de mantenir-se com una formació competitiva i lluitadora, perquè ja només poder estar presents en la fase d’ascens és una victòria cada temporada en una categoria especialment complicada.
I una de les poques coses segures, una vegada tancada de manera amarga aquesta temporada, és que la següent els aficionats es tornaran a agafar a qualsevol espurna positiva per mantenir la seva passió per l’escut centenari del Gimnàstic.