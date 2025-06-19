Guanyar en esperança
L’enginyera de mines María Jesús Puerta Angulo ha guanyat el concurs LunaRecycle Challenge de la NASA amb el seu projecte ‘Esperança’, un sistema d’intel·ligència artificial per reciclar residus a la Lluna i convertir-los en materials útils com metalls, plàstics i combustibles. Treballant en solitari durant vuit mesos, Puerta va competir contra 1.200 propostes de 80 països, convertint-se en l’única guanyadora no estatunidenca (encara que tot just per no ser-ho no va poder accedir al premi en metàl·lic).
La seva victòria exemplifica com el talent local pot projectar-se globalment gràcies a la democratització de les oportunitats que ofereix la globalització digital. La motivació inicial de l’enginyera era demostrar als seus fills que podia afrontar un repte d’aquestes característiques. Aquest èxit demostra que la innovació catalana pot competir al més alt nivell mundial, connectant el coneixement format a les nostres universitats amb els reptes globals més ambiciosos. El nom ‘Esperança’ ja l’havia utilitzat anteriorment en un projecte de detecció precoç del càncer de mama, malaltia que ella mateixa viu. El seu exemple no és tan sols de capacitació tècnica, també ho és de força de voluntat i de superació.