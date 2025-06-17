Opinió
Un espai d’oci, no de tragèdia
La ciutat de Tarragona té en marxa des d’ahir el servei de vigilància a les platges, un servei que novament realitzarà la Creu Roja. El servei es realitzarà durant la que cal considerar com a temporada alta pels banyistes tot i que la climatologia ha aconseguit –caldria considerar els efectes del canvi climàtic, però aquest és un altre tema col·lateral– que les altes temperatures arribin abans i també que s’estirin més enllà de l’estiu ‘oficial’.
De fet, a Tarragona des del maig hi ha hagut un servei de vigilància –tot i que molt menor a l’actual– durant els caps de setmana. I ha quedat ben palès, tot just aquest passat cap de setmana, com ha estat de necessari la presència de socorristes abans de la campanya estiuenca. Diverses persones rescatades i una dona atesa perquè va patir un ictus mentre es banyava ha estat el balanç registrat.
En aquest sentit, aquest dilluns, durant la presentació del servei, s’ha fet un especial incís en la necessitat que els usuaris de les platges «ho posin fàcil». És a dir, cal extremar la prudència i evitar les situacions de risc, sobretot quan l’estat de la mar no acompanya. Ara mateix, el turisme de sol i platja és massiu a les nostres costes i es tracta d’un espai per a l’oci, no per la tragèdia, tot i que cada any, sembla impossible evitar-les totes.