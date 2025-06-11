Opinió
Eines aeroportuàries
El president de la Generalitat exposava, fa pocs dies, la voluntat de presentar abans d’acabar el mes de juny, una proposta de futur per l’aeroport del Prat. Afirmava que seria segons les indicacions que els tècnics elaboressin, tenint en compte les menors afectacions ambientals possibles. I ha complert.
Aquest dimarts ha donat a conèixer el pacte establert amb Aena per una ampliació que ha de costar 3.200 milions d’euros i que comportarà allargar la tercera pista en 500 metres, a banda de construir una nova terminal. Les afectacions al medi natural es compensaran amb la renaturalització d’altres espais i també es construirà un tren subterrani entre la nova terminal i l’actual T1.
En definitiva, es tracta de la modernització del principal centre aeroportuari català que aspira a ser un hub intercontinental abans del 2033. De retruc, l’aeroport de Reus hauria de poder aprofitar el creixement del Prat per esdevenir una eina complementària.
Però res d’això no serà possible sense la interconnexió real i ràpida (alta velocitat com a referent) entre les dues infraestructures. La inversió que es dediqui a fer-ho realitat hauria d’estar en consonància amb la importància que pot tenir pel desenvolupament del Camp de Tarragona.