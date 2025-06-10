Opinió
Una aventura de trenta anys
PortAventura World va celebrar ahir la festa oficial del seu trentè aniversari. Ho va fer amb la presència de bona part de la societat civil i política tarragonina i amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, com a cap de cartell de la commemoració.
Aquest acte institucional havia de fer-se el passat mes de maig, però va coincidir amb protestes laborals de treballadors del parc per a reclamar la millora de les seves condicions. Finalment, les reclamacions van ser ateses en prou forma per a aturar les protestes, però els responsables del centre d’oci van haver de sacrificar la festa prevista.
Hauria estat, sense dubte, un greu error festejar l’aniversari mentre que aquells que en gran manera donen la cara en el dia a dia del parc, estiguessin en peu de guerra. Segurament l’autèntica aventura haurà estat tornar a quadrar les agendes de les autoritats que havien d’assistir a l’acte, però és un mal menor.
El parc temàtic de Vila-seca i Salou no sempre ha estat un model d’integració territorial, però segur que sí ha estat, en aquests trenta anys, una eina inqüestionable del creixement i el desenvolupament turístic, i en conseqüència, econòmic de la Costa Daurada.