Fins al final
El Nàstic no guanyava fora de casa des de l’1 de febrer. Aquesta temporada, lluny del Nou Estadi només havia sumat 4 victòries. Mai un equip, en una tornada del play off, havia guanyat a domicili. Doncs bé, les estadístiques estan per trencar-les. Dissabte, davant de més de 30.000 espectadors, els grana van guanyar el partit més important de la temporada per 0 a 1 a l’Enrique Roca, davant d’un Real Murcia que no va poder amb els de Luis César. Després d’un f inal de temporada polèmic marcat per l’acomiadament de Dani Vidal, una decisió que poca gent va entendre, el Nàstic tornarà a jugar una final de promoció d’ascens. I en van tres en els últims quatre anys. Si la tercera va a la vençuda ho dirà el temps. En dues setmanes, sabrem si Tarragona tornarà al futbol professional. La Real Sociedad B serà l’enemic a batre. I passi el que passi, serà el moment de reflexionar, avaluar la temporada i valorar si les decisions preses en els últims mesos han estat les encertades. Ara és temps per gaudir d’una nova eliminatòria decisiva. La ciutat està bolcada amb l’equip, i això ja és un bon símptoma. Tant de bo els Pablo, Antoñín, Narro i companyia tornin l’equip d’on no hauria d’haver marxat mai.