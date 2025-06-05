Vida al carrer
Aquest dijous es comença a aplicar a la ciutat de Tarragona la nova ordenança de Terrasses i Extensions Comercials –un concepte que pot resultar una mica ambigu i que no deixa de ser allò que una botiga o establiment exposa al carrer–. De terrasses a Tarragona n’hi ha 250 de comptabilitzades i són el principal maldecap que el govern municipal ha hagut d’afrontar amb els propietaris dels establiments. De fet, no deixen de ser els elements que ocupen més espai viari i que, potencialment, poden generar més conflictes perquè no deixen de ser aglomeracions d’usuaris concentrats en espais delimitats i en convivència amb l’espai ciutadà comú. L’ordenança es posa en marxa amb un ampli consens en el sector de la restauració i l’Ajuntament s’ha proposat fer una intensa campanya informativa per garantir la seva correcta aplicació. Aquesta, però, cal ser realistes, finalment només la podran garantir els inspectors que es contractaran per a fer-ne el seguiment i el control. Som una societat on la vida al carrer, i l’oci vinculat a la restauració, n’és un element indestriable. I mentre el civisme sigui el factor comú d’aquesta vida al carrer, major serà el nombre de gent que pugui gaudir-ne o estalviar-se’l –i no haver la de patir a la força.