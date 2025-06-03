Opinió
El futur dels joves
La URV, per encàrrec de l’Ajuntament, ha realitzat un estudi en què es recullen dades corresponents a més de 1.500 adolescents de la ciutat. Hi ha un bon grapat de dades que, al capdavall, permeten fer un retrat força precís del perfil més habitual dels joves d’entre els 15 i els 17 anys.
En aquest cas no es tracta d’una generalització, es tracta d’un perfil molt definit i que, d’entrada, no resulta molt positiu. I no es tracta tant de les seves preferències ‘socials’. Aquestes són molt canviants i encara més per un grup poblacional que té, per dir-ho de manera col·loquial, tota la vida pel davant.
És a dir, que ser poc religiós, poc polititzat (en el bon sentit, que encara el té) o participar poc de l’associacionisme local, són factors molt canviants. Però aspectes com l’afectació de problemes de salut mental o l’increment de consum de drogues abans dels quinze anys, representen factors de risc que poden arrossegar-se durant molt de temps.
El panorama social actual no ajuda i tots han d’afrontar amb molts dubtes el seu futur. I cal fer alguna cosa des de les institucions per posar-hi remei, perquè el seu no deixa de ser el futur de la nostra societat i ara, a cada generació, sembla que perdem un llençol.