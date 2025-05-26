Divulgar la història
Tarraco Viva ha posat punt final a un bon grapat d’activitats dedicades a preservar i divulgar un dels períodes històrics que, al capdavall, és l’embrió de la nostra civilització occidental actual.
El passat romà de la ciutat de Tarragona i de part del Camp de Tarragona es posa de manifest, any rere any, en aquest festival que ha depassat, i molt, el simple recurs de la recreació històrica.
En les vint-i-set edicions s’han acumulat experiències que abasten tots els camps possibles d’un model social de què en som un mirall, potser deformat, però molt reconeixible. Des del comerç, les lluites –indestriables de l’expansió d’un imperi com el romà que va ocupar la península gràcies a la seva capacitat per fer la guerra–, fins a tot allò que representa també, i afortunadament, l’essència humana: la gastronomia, la literatura, l’art.
Tampoc s’han deixat de banda, en totes aquestes edicions, les relacions amb altres ‘civilitzacions’ o aquells aspectes que, també, ens han acabat definit com a societat i que no sempre són agradables de recordar: les lluites pel poder, la violència, la prostitució, l’esclavisme, la persecució religiosa.
En qualsevol cas, Tarragona ha trobat la manera de ser un escenari excel·lent per a fer de la recuperació de la història una eina d’oci i divulgació sense precedents.