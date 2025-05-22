Opinió
Conflicte econòmic
En aquest món globalitzat, les oportunitats de negoci sovint es troben més enllà de les fronteres del confort. Els empresaris que van participar en la delegació de la Cambra de Comerç de Tarragona a Líbia, ho saben bé. Enmig d’un esclat de violència entre milícies, la delegació va quedar atrapada, tot i que han explicat que en cap moment van arribar a témer per la seva vida.
Amb tot, va ser una situació traumàtica que, malgrat tot, no impedeix que des de la Cambra ja s’hagi anunciat la intenció de tornar al país en missions comercials. La realitat és que els negocis i els diners sovint prescindeixen de la guerra o la inestabilitat política. Mentre governs i poblacions s’esforcen per evitar conflictes o no patir-ne les conseqüències, l’activitat econòmica internacional s’adapta, s’arrisca i, de vegades, prospera en contextos en què regna la incertesa.
El risc zero no existeix enlloc i en el cas de la Cambra tarragonina, s’han ‘especialitzat’ a estar presents en països que altres estaments empresarials defugen. Això fa que les seves missions comptin amb empreses d’arreu del país, però evidentment també assumeixen aquest factor de major conflictivitat que poden donar alguna sorpresa, com la de Líbia.