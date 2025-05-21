Petit miracle al cel
Les comarques de Tarragona són un destí turístic de primer ordre. És evident que com a marca, segurament la de Costa Daurada seria la principal, dins l’oferta tarragonina, però afortunadament pel sector, cada vegada es desenvolupen àmbits d’oci i lleure que permeten que no tan sols sigui el ‘sol i platja’ l’atractiu més destacat pels visitants. De fet, fins i tot els municipis costaners intenten que no només existeixi una temporada alta vinculada a l’estiu, sinó que incorporen activitats ben diverses, sobretot centrades en la cultura i la gastronomia, per intentar estirar la presència de turistes al llarg de l’any. Un dels valors que a Tarragona s’ha potenciat especialment els últims anys és el del patrimoni natural i, en el cas del Camp de Tarragona, el Parc Natural del Montsant i les Muntanyes de Prades són els espais més emblemàtics. El turisme familiar vinculat a la natura ja és un fenomen important en aquesta zona. Un clar exemple és l’oferta astronòmica que s’ofereix a Prades, que no podria existir sense un cel net de la ‘contaminació’ humana. Sembla un petit miracle, tenint en compte com són de curtes les distàncies amb una activitat industrial i urbana molt important.