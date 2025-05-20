Tallar des de l’origen
Finalment, el Port i l’Ajuntament de Tarragona han tancat un pla que ha de permetre solucionar els problemes derivats de la sobrepoblació de coloms que pateix la ciutat. De fet, el pla estableix bàsicament les mesures que cal prendre des de l’àmbit portuari, que és on s’ha delimitat l’origen primari de la problemàtica. Bàsicament, es tracta d’aconseguir que la zona portuària deixi de ser el subministrador il·limitat d’aliment per als ocells que, per a molts a la capital tarragonina, s’han convertit en ‘rates alades’. En aquest sentit, l’abast del problema ja quedava exemplificat en el fet d’haver de coordinar una mesa amb polítics i tècnics només per a buscar eines efectives. Com gairebé en totes les accions de l’administració, el factor econòmic és el que sol determinar terminis i urgències. En aquest cas, la predisposició de l’Autoritat Portuària i la participació de les empreses afectades –sigui per l’emmagatzematge o per la logística de descàrrega i transport– han permès determinar estratègies clares de tancament d’edificis i millora de la neteja. I serà igual d’important que la implementació d’aquestes mesures, la creació d’un espai per crear noves mesures si cal, perquè representarà haver fet un seguiment precís de les inicials.