Insistir amb èxit
L’any vinent el Trapezi, la Fira del Circ de Catalunya, celebrarà el seu trentè aniversari i això és símptoma que funciona, agrada i, a més, mou molta gent. Tot just ahir arrencava la vint-i-novena edició, que s’allargarà fins aquest diumenge i que oferirà una cinquantena d’actes. Com sempre, els espectadors podran escollir entre el confort dels teatres i l’espectacularitat dels carrers. Que el Trapezi s’hagi convertit en una cita ineludible per la ciutadania reusenca, però també pels espectadors d’arreu del país, és el resultat d’haver insistit durant gairebé tres dècades. Però, a més, d’haver insistit amb èxit. Poques ciutats catalanes tenen dates assenyalades com és el cas del Trapezi a Reus. L’edició que tot just arrenca promet, i molt, i servirà per acabar d’aplanar el terreny per celebrar el 2026 trenta anys de circ, espectacle i cultura. I no tot seran acrobàcies i somriures, perquè també hi haurà temps per a la reflexió. La migració, la qüestió de gènere, les xarxes socials, la salut mental o la conciliació familiar són algunes de les temàtiques que es tractaran en els diferents espectacles programats. Reus es vesteix de gala per un nou Trapezi que es preveu multitudinari.