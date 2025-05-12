Les raons i els dies
Dimecres el president del Govern, Pedro Sánchez, va comparèixer al Congrés per donar explicacions sobre l’increment de la despesa estatal en defensa i també sobre l’apagada elèctrica que va afectar tota la península Ibèrica.
De les seves paraules, la conclusió és que tenim una energia barata, que es va gestionar bé la crisi i que hi ha milions de dades que cal encara analitzar per saber per què va caure el subministrament elèctric de manera sobtada i global. És a dir, que a hores d’ara encara no se saben les raons concretes de l’apagada, una situació absolutament extraordinària i que va tenir afectacions ben diverses.
Malgrat que l’ús polític de la situació ha fet que fins i tot s’utilitzessin algunes morts com a derivades de l’apagada, és evident que la major part del país va recuperar una normalitat ‘suficient’ al cap de poques hores. I, així i tot, encara hi ha conseqüències que no s’han superat, com en el cas de la gran indústria que, a Tarragona, exemplifiquen Dow i Repsol, que no han pogut recuperar l’activitat.
Segurament les reclamacions econòmiques que això comportarà siguin una de les causes que fan que, a hores d’ara, molts dies després, encara no sigui possible saber què va passar i si hi ha possibilitats que es torni a repetir.