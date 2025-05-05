El futur del Priorat
La Fira del Vi de Falset té un alt component promocional. La capital del Priorat té la sort de ser l’epicentre de dues zones vitivinícoles de primer ordre, doncs acull la DOQ Priorat i la DO Montsant. Els cellers d’aquestes dues denominacions han estat capaços d’extreure del territori, sempre complex, uns productes de gran qualitat.
La Fira suma cada any més degustacions que l’edició anterior, acull activitats, concerts i els cellers que hi participen aprofiten l’aparador que representa. Però la comarca afronta un futur ple d’incerteses, vinculades, precisament, a la capacitat per a mantenir els nivells de producció i qualitat dels seus productes ‘estrella’.
De fet, el vi no n’és l’únic, però sí que és l’ambaixador principal i el mercat que ocupa més sector productiu. Tot i que enguany sembla que s’ha aconseguit espantar el fantasma de la sequera, poder garantir el regadiu de la zona és vital pel seu futur.
En això les autoritats catalana i espanyola (que gestiona també part dels recursos hidrològics) han de treballar decididament i fer una aposta inversora determinant. En altres aspectes, com la política d’aranzels internacionals, les solucions no poden ser locals, i cal preveure que la política conjunta europea serveixi per a posar-hi remei.