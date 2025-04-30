Opinió
Un cercle poc virtuós
Han passat més de 24 hores des que tota la península Ibèrica es quedés sense subministrament elèctric. I passat tot aquest temps encara no s’ha exposat públicament cap causa probable que justifiqui el dilluns negre que es va viure a tot el país.
Pedro Sánchez, el president del Govern, ha assegurat que demanarà responsabilitats a les empreses energètiques, però a hores d’ara, si no es coneixen els motius que van sacsejar sobtadament les vides de milions de persones, qui pot garantir que no es tornarà a repetir la mateixa situació?
De fet, l’enginyer Javier Reales, de la URV, ho deixa ben clar quan se li pregunta sobre aquesta possibilitat: «no es podia preveure, però es podria repetir». Va ser una mena de ‘tempesta perfecta’, perquè a més de l’apagada elèctrica també se’n va derivar una de connexió a internet –menys generalitzada, però igualment rellevant–, i tot plegat va posar sobre la taula la fragilitat del model de vida que com a societat ens hem atorgat.
La dependència tecnològica ens facilita molta de la nostra activitat quotidiana. De fet, fins i tot els ‘smartphones’ tenen una funció de llanterna que ahir va ser útil. Fins que va ser impossible recarregar unes bateries que es van acabar abans per ús de les llanternes. És un cercle poc virtuós.