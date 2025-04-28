Comerç i veïns
Els Espais Vius de Reus arriben a la seva tercera fase que, en aquesta ocasió, centra l’atenció bàsicament al barri de Santa Teresa. Que hagi arribat a una tercera edició mostra en gran manera que els beneficis de les anteriors han estat destacats.
Una ciutat com Reus, que destaca especialment pel seu teixit comercial, és l’escenari adequat per una iniciativa que el que busca és incentivar la recuperació de locals buits.
Cadascuna de les fases anteriors s’han concentrat a espais diversos, però en aquesta ocasió, a més, hi ha un interès especial en aconseguir recuperar una essència de barri, exemplificada en crear una identitat que no tan sols abasti els comerços o petits negocis que s’hi puguin ubicar, sinó fer-ho també amb els veïns que hi viuen.
A Reus el que no poden evitar –de fet, gairebé a cap ciutat amb un mínim teixit comercial– és l’impacte d’una globalització tecnològica i comercial que fa que sigui possible demanar ‘online’ qualsevol mena de producte i rebre-ho en un període de temps que fins fa pocs anys resultava impensable.
Per això, intentar vincular comerç i identitat és una bona via per cohesionar un espai com un districte o un barri.