El servei de neteja i recollida d’escombraries a la ciutat de Tarragona està, des de fa mesos, en una situació de provisionalitat. De fet, el darrer contracte adjudicat per l’Ajuntament va finalitzar fa dos anys, l’abril del 2023. L’empresa que prestava el servei des de feia molts anys era FCC Medio Ambiente.

El concurs per renovar el contracte es va resoldre el gener del 2024 i va aprovar-se en el plenari del mes de març, amb GBI Paprec, SA com a empresa adjudicatària. Al juny, però, el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic va estimar les al·legacions presentades per la segona classificada, Urbaser, SA. Desqualificada Paprec, l’Ajuntament va formalitzar finalment el 21 de juny el contracte amb Urbaser.

Aquesta contractació tampoc no es va poder tirar endavant pel recurs presentat per Paprec i que ara ha estat desestimat. Malgrat que la previsió és que aquest mateix mes es faci l’adjudicació definitiva, res fa preveure que no hi hagi nous entrebancs judicials.

Si no es tractés del contracte més important, econòmicament, que penja dels fons municipals (més de 200 milions d’euros) segurament els ciutadans no haurien de patir la provisionalitat actual que, en definitiva, es tradueix en un servei inadequat.