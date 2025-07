Comissió i carambola

Creat: Actualitzat:

En la primera reunió de la Comissió Bilateral entre la Generalitat i l’Ajuntament de Tarragona s’han posat sobre la taula –era ben llarga i amb molts integrants– molts dels temes rellevants per al futur desenvolupament de la ciutat i segurament encara n’han quedat alguns de pendents. La trobada, amb un nom pompós, ha evidenciat la sintonia política entre el govern municipal i el català.

Tot i que altres comissions bilaterals han tingut recorreguts desiguals (les de l’Estat i la Generalitat s’han passat anys sense convocar-se i tampoc no hi ha hagut massa conseqüències), aquesta de Tarragona sembla que servirà per a desencallar temes cabdals. Un dels més destacats és el trasllat de l’antiga Universitat Laboral. Es tracta d’una jugada a moltes bandes que, de fet, té com a escull principal l’econòmic.

D’una banda, els diners que Exolum (antiga CLH) reclama per marxar del costat del Francolí i el cost, que hauria de ser previ, de la construcció de les noves instal·lacions del Complex Educatiu entre Campclar i Bonavista. El port, que és un dels altres actors que sortirà guanyant amb la marxa de l’antiga Laboral serà, segurament, la bola blanca per fer que la carambola urbanística sigui una realitat.