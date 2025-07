Modernitzar la sanitat

Creat: Actualitzat:

Si no hi ha cap impediment d’última hora, el pròxim estiu el CAP Marià Fortuny de Reus començarà a aplicar un nou projecte de gestió que el convertirà en el que l’administració denomina com a Centre de Salut Integral de Referència (CSIR).

L’augment de la població catalana que hem experimentat els últims anys, juntament amb unes retallades ferotges realitzades en èpoques de crisi econòmica que encara no s’han revertit del tot, fan que la sanitat catalana no passi pel seu millor moment.

Una manera complementària per a modernitzar el servei són, tot just, les proves pilot dels CSIR, per a la qual es va presentar el CAP Marià Fortuny. En essència, el centre disposarà de major autonomia per a decidir procediment i organitzar-se, s’impulsarà la transformació digital i l’aplicació de suport d’intel·ligència artificial i es crearan les figures de l’administratiu de referència i l’especialista hospitalari de referència.

Si la prova funciona, servirà de model per aplicar-la a altres CAP i evolucionar un model assistencial que fa 40 anys que no es toca. Ara bé, canviar el model també ha de voler dir aportar més recursos i aconseguir més professionals ben formats. Una cosa no es pot fer sense l’altra.