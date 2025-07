Potenciar la cultura de casa

Creat: Actualitzat:

Aquest cap de setmana la Sala Trono estrenarà la primera obra d’una companyia de recent creació formada per tres joves nascuts a la ciutat. Farners Rubio, Marc Pinyol i Òscar Balanyà formen Àkrida Produccions i presentaran El noi de la mare, una obra amb més d’una dotzena de personatges per retre homenatge a totes les àvies.

Les entrades estan gairebé esgotades (faran cinc passis fins diumenge), un fet que demostra que a la ciutat hi ha interès per al teatre malgrat que, molts cops, això quedi en entredit. L’equip de la nova companyia ha viscut el teatre tarragoní gairebé des del bressol, i possiblement aquest sigui el motiu que els ha motivat a endinsar-se en una aventura professional. Per viure del teatre cal valor i ambició, però també envoltar-se de gent que creu en el projecte, com és el cas de la Sala Trono, que ha decidit programar-los.

El sold out d’aquest cap de setmana demostra que quan es dona suport a la cultura pensada, creada i executada a casa, el públic respon. Si això es repliqués en altres disciplines, com la música, la dansa, l’humor o l’escriptura, de ben segur que el panorama cultural de la ciutat i de la demarcació s’enriquiria encara més.