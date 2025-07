Creat: Actualitzat:

Museu Nacional Arqueològic de Tarragona (MNAT) podrà exhibir, quan reprengui l’activitat una vegada finalitzada la remodelació actual, una peça d’un enorme valor històric, pertanyent també al conjunt patrimonial romà que encara es conserva. Es tracta del denominat Sostre de les Estacions, que es va descobrir ara fa trenta anys a la Vil·la Romana dels Munts d’Altafulla, però que no ha estat restaurada definitivament fins ara.

És un sostre d’una de les habitacions de l’assentament altafullenc que es va conservar gairebé sencer, tot i que esmicolat en prop de 3.000 peces –la raó de la costosa restauració– i que seria comparable només amb altres elements que es conserven a la zona de Nàpols i Pompeia i que són mundialment coneguts. La peça tarragonina acabarà tenint, 2.000 anys després de construir-se, un reconeixement que no tenia en la seva època.

Tot just els historiadors situen les representacions de les estacions en una habitació que era per a convidats de segona o fins i tot pel servei de la casa. AL final, doncs, no era important quina era la seva utilitat sinó la seva capacitat per a perdurar i ara, amb nous ulls, esdevenir una joia històrica.