Informació vital

El passat dia 22 es van convocar protestes arreu del territori català per a reclamar una millora en el servei ferroviari. A Tarragona es van realitzar a Tortosa, Tarragona, Valls i Segur de Calafell. No van ser unes protestes multitudinàries, però sí importants. Es tracta de plataformes sorgides des de la necessitat de fer-se escoltar i el concepte de ‘dignitat’ és tant reiterat com significatiu. El tracte als usuaris no ha estat a l’altura els últims anys per part del servei que ofereix Renfe, però actualment s’ha aconseguit superar la capacitat per a fer perdre la paciència als ciutadans que utilitzen aquest servei, de manera majoritària, per a poder arribar al seu lloc de feina i, evidentment, per a retornar a casa. Les obres, o l’increment d’aquestes, pot ser una excusa vàlida, però hi ha reivindicacions de les plataformes que van més enllà de solucionar les afectacions que pateixen. Hi ha una demanda clara per poder rebre informació dins el termini i en la forma escaient acurada i precisa. Perquè una cosa és que el servei quedi afectat per unes obres o una incidència externa, però una altra és que aquesta informació arribi a l’usuari amb prou temps per a reaccionar, adaptar-se o, quan hi està afectat, sentir-se simplement tranquil·litzat.