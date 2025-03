Més control, més personal

Creat: Actualitzat:

De les moltes ordenances municipals de Tarragona, una de les més complicades d’elaborar ha estat la de terrasses. Ha calgut una intensa tasca de consens, des dels grups polítics municipals i els representants del sector. De fet, fins i tot l’oposició li reconeix a la consellera, Montse Adan, haver aconseguit tancar un text que finalment ha assumit tothom.

Però la segona part, i potser encara més important, és aconseguir que la normativa que estableix l’ordenança, es faci complir de manera estricta. Per això l’ajuntament ha anunciat que contractarà aquest estiu a personal que farà les tasques d’inspecció del compliment de l’ordenança per part dels establiments.

De fet, el nou cos d’inspector servirà per a controlar les normatives d’altres ordenances públiques que també necessiten un seguiment reiterat. És una tasca que fins ara assumia la Guàrdia Urbana. És evident que cal disposar d’eines de control perquè qualsevol imposició pública no pot estar a expenses només de la bona fe i intencions de qui està obligat a complir-la. De tota manera, tot plegat comporta fer créixer una estructura municipal que ja té un cost molt elevat per al contribuent. És a dir, que ha de quedar molt justificada la creació de més places públiques.