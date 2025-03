Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Tarragona va anunciar ahir al vespre a través d’una nota de premsa als mitjans que el pàrquing Torroja, el més gran a tocar de la Part Alta de la ciutat, passarà a costar de 5,95 euros al dia a 1 euro al dia per a residents, i 1 euro cada 12 hores per a no residents.

Es tracta d’una demanda que fa setmanes que Esquerra Republicana va reclamar, amb l’objectiu de no perdre els 1,2 milions d’euros de fons Next Generation que van facilitar l’ampliació del pàrquing i que corrien el risc d’haver de ser retornats per poca ocupació.

Els veïns de la Part Alta també van demanar aquesta mesura en veure que cada vegada comptaven amb menys places d’aparcament al barri. Setmanes després, l’executiu socialista ha decidit rebaixar el preu de l’aparcament, molt més semblant ara al dels aparcaments dissuasius.

Finalment, s’assumeix la petició d’ERC, malgrat que el PSC no ho expliciti públicament. Tant de bo arribi un dia en què els polítics es deixaran de batalletes de campanar per a assegurar-se un grapat de vots en les eleccions i començaran a treballar per millorar les condicions de vida de la ciutadania, independentment del partit d’on surtin les propostes.

Rectificar és de savis.