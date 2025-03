Desmantellar la costa

Creat: Actualitzat:

La plataforma del Miracle es va inaugurar l’any 2001 i el 2013 ja van aparèixer els primers problemes que van obligar a tancar tota la zona superior, malgrat que fins ara ha mantingut l’espai de pàrquing de vehicles. En una mena de vincle de costa, aquesta zona de la ciutat ha vist com s’ha desmantellat l’activitat que hi havia al Fortí de la Reina i ara desapareixerà un element singular, però que, sembla evident, gairebé cap tarragoní trobarà a faltar quan desaparegui. Durant cinc mesos, a partir de la setmana vinent, hi haurà evidents afectacions a la circulació i a tota l’activitat que normalment pot realitzar-se a una zona de platja. De fet, a l’estiu és improbable que el sector més a l’est –on la platja guanya més espai de sorra– pugui utilitzar-se amb normalitat. Fins i tot s’ha qüestionat com afectarà una de les cites importants de l’estiu tarragoní, com és el Concurs de Focs, tot i que no sembla que hagi de representar un entrebanc important pels espectadors –es perdrà aforament, però la ‘platea’ urbana és molt àmplia–. En qualsevol cas, és un primer pas que potser servirà per reobrir el debat, sempre present, del trasllat de les vies de la costa.