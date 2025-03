Gestionar serveis

Creat: Actualitzat:

Aquest dimarts s’ha fet oficial el nomenament de l’altafullenca Elisabet Romero com a subdelegada del Govern de l’Estat a la demarcació de Tarragona. No ha estat un acte amb molta parafernàlia, però ha evidenciat el sentit de la ‘normalització’ el país a la qual fa referència reiteradament el president Illa. Alcaldes de tots els colors, presidents de consells comarcals, la presidenta de la Diputació, compartint sala amb les forces vives del cos de funcionaris de l’Estat que, en la seva màxima expressió, són aquells que exhibeixen tot de medalles i condecoracions a uniformes de gala. I no en faltava cap, l’exercit, la marina, la Guàrdia Civil, la Policia Nacional i, evidentment, també els màxims representants dels Mossos d’Esquadra al Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre. En aquesta etapa de nova normalitat segurament també hi ha una significació especial en el perfil escollit per a representar l’Estat. Romero, compleix amb la paritat que es buscava des del Govern pel repartiment de subdelegacions, i és una funcionària, economista de formació, que provés de l’ICS que, en essència, és una gestora de serveis públics. Ja no cal gestionar conflictes, com passava no fa gaires anys.