Recuperació pública

L’Ajuntament de Valls va aprovar ahir en sessió plenària el pressupost municipal pel 2025. Destaca especialment el capítol d’inversions, que arriba fins als 37,7 milions d’euros, el què representa un increment del 10% respecte del mateix capítol en l’exercici anterior.

En el cas de Valls, una de les assignatures pendents i que cada any ha de passar examen és la situació del seu barri antic. La degradació i la despoblació continuada de les últimes dècades han deixat un panorama complicat de solucionar en tota la part vella de la ciutat.

Els propietaris són els primers que han de poder afrontar la millora dels seus espais de residència, però l’entorn i l’empobriment econòmic dels residents no ha ajudat a fer que sortís a compte apostar per la zona. D’aquesta manera el consistori vallenc ha hagut de formular moltes iniciatives pensades per regenerar l’espai.

Hi ha ajudes a la rehabilitació, que es mantenen des de fa anys, i ara s’han pogut aprofitar fons europeus per escometre projectes com el de Ca Padró o la recuperació de part de la muralla. Al final, la iniciativa pública, que ja s’ha fet evident amb el Museu Casteller de Catalunya o la biblioteca Carles Cardó haurà estat cabdal per intentar recuperar el barri.