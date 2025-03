Comprensió o confiança

Creat: Actualitzat:

La recuperació de la circulació dels trens de Rodalies i els regionals entre Tarragona i Barcelona no va ser cap bassa d’oli, però hi ha la sensació que ningú s’esperava que ho fos. Semblen informacions extretes d’un mitjà satíric, però no ho són pas.

Resumint: el primer tren, el de la represa del servei, i amb la consellera de la Generalitat del ram a bord, va arribar a destinació amb 50 minuts de retard. I tot just dues hores després de reiniciar-se el servei, una incidència a la catenària va obligar a suspendre la circulació de trens, una incidència que es va allargar durant dues hores.

Els problemes en una infraestructura renovada apunten a Adif que, de moment, tampoc no ha donat resposta a les reclamacions dels veïns de Roda de Berà que es consideren afectats per les obres que es van fer al túnel de la zona de costa del municipi.

La consellera Paneque demanava «comprensió», i ho feia fins i tot abans d’iniciar el viatge cap a Barcelona. Segurament aquest és el tret característic no tan sols del plantejament de la consellera, sinó del conjunt dels usuaris, ja no es tracta de comprensió, es tracta de confiança. I molt hauran de canviar les coses perquè el servei ferroviari de Renfe se la guanyi.